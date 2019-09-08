فلاشينج ميدوز: أندرييسكو حققت بالشغف حلم لقب أول في الجراند سلام

بشغف متقد في سنّ مبكرة وتحكم بتوجيه الكرات على امتداد الملعب، رسمت الكندية بيانكا أندرييسكو درب مسيرتها الاحترافية في كرة المضرب، وتمكنت في أجزائه الأولى من تحقيق حلم التتويج بلقب بطولة جراند سلام، بفوزها على الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز في نهائي فلاشينج ميدوز.



مساء السبت، رفعت الكندية البالغة 19 عاما، كأس بطولة الولايات المتحدة المفتوحة المقامة في نيويورك، بتفوقها في المباراة النهائية على المخضرمة وليامز (37 عاما) بنتيجة 6-3 و7-5، لتحقق لقبها الاحترافي الثالث والأول في إحدى البطولات الأربع الكبرى.



حرمت أندرييسكو وليامز معادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى الذي تحمله اللاعبة الأسترالية السابقة مارجريت كورت (24)، علما بأن سيرينا خسرت للمرة الرابعة في أربع مباريات نهائية خاضتها في الجراند سلام، منذ تتوجيها بلقبها الأخير في أستراليا 2017.



قالت أندرييسكو بعدما أصبحت أول كندية تفوز بلقب كبير وأصغر لاعبة تحقق ذلك منذ العام :2006 "حلمت بهذه اللحظة لأطول فترة ممكنة".



أضافت أنها ومنذ فوزها بلقبها الأول في دورات الناشئات عام 2015 "أتخيل هذا الأمر (الفوز بلقب بطولة كبرى) كل يوم. أن يصبح حقيقة هو بالنسبة إلي أمر جنوني. أعتقد أن هذه التخيلات فعلت فعلها".



وأوضحت: "أعتقد أنه أمر ما بداخلي. أعتقد أنه شغفي باللعبة"، معتبرة أن سر نجاحها "هو أني لا أحب الخسارة، لذا أحاول بأفضل ما لدي في كل مباراة. أتوقع الكثير من نفسي، وأعتقد أن الضغط يساعدني على تقديم أفضل ما لدي".