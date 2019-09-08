مقتل اثنين من المسلحين جراء انفجار قنبلة شرق أفغانستان

قال المتحدث باسم حكومة مقاطعة غزني شرق أفغانستان، عريف نوري، إن اثنين من مسلحي حركة طالبان قتلا، جراء انفجار عبوة ناسفة قبل الأوان في مدينة غزني عاصمة المقاطعة، اليوم الأحد.



وأكد المسئول أن المتمردين كانا يزرعان لغما على الطريق في ضواحي مدينة غزني، ولكن العبوة الناسفة انفجرت بالخطأ، مما أسفر عن مقتل الاثنين على الفور.



ولم تعلق حركة طالبان التي تعتمد بشكل كبير على التفجيرات الانتحارية والتفجيرات على جانب الطرق على هذه الأحداث حتى الآن.