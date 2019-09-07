موراي وماتيك يحرزان لقب الزوجي المختلط بأمريكا المفتوحة

توج البريطاني جيمي موراي، والأمريكية بيثاني ماتيك ساندز، بلقب الزوجي المختلط لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم السبت، بعد تغلبهما على الزوجي المكون من التايوانية تشان هاو تشينج، والنيوزيلندي مايكل فينوس بمجموعتين متتاليتين باستاد آرثر آش في نيويورك.

واحتفظ موراي - بهذا الفوز - باللقب كما عزز هذا الفوز من مركزه وسمعته كأحد أفضل لاعبي العالم بمنافسات الزوجي إذ حقق اللاعب البريطاني لقبه الثالث على التوالي في الزوجي المختلط على ملاعب فلاشينج ميدوز.

واحتفلت ماتيك ساندز - التي تعرضت لإصابة خطيرة في الركبة في ويمبلدون قبل عامين - بالفوز (6-2)، و(6-3) بالتقاط صورة مع موراي، الذي نال اللقب في 2017 مع السلوفاكية مارتينا هينجيز، الشقيق الأكبر لآندي المصنف الأول عالميًا سابقا.

وعبرت ساندز 34 عاما وبطلة الأولمبياد بالزوجي المختلط عن سعادتها بعودتها للملاعب بعد الخضوع لجراحة أخرى في الركبة في مارس الماضي وقالت: "استمتعنا كثيرا. وهو يجعلني أبقى على أرض الواقع".