استقالة وزير العمل البريطانية احتجاجا على سياسة جونسون

قدمت أمبر رود وزيرة العمل والمعاشات البريطانية، مساء اليوم السبت، استقالتها من حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد فشله في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي ورفض مجلس العموم البريطاني خططه في هذا الشأن بجانب إدارته لحزب المحافظين.



وقال رود في بيان مساء اليوم إنها لا تستطيع "الوقوف إلى جانب جونسون" بينما يتم طرد "المحافظين المعتدلين" من الحزب، وذلك تعليقا على إقالة بوريس جونسون عددا من نواب حزب المحافظين بسبب رفضهم خروج جونسون من الاتحاد الأوربي دون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل وإجراء انتخابات مبكرة منتصف أكتوبر المقبل.



وكانت أمبر رود تشغل منصب وزيرة الداخلية البريطانية في حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي إلا أنها قدمت استقالتها في أبريل 2018 وسط ادعاءات بأنها ضللت اعضاء مجلس العموم حول أهداف تم وضعها لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.



اختارها جونسون في حكومته الجديدة لتشغل منصب وزيرة العمل.