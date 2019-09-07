انقضاء الدعوى لـ"مرسي" لوفاته في "اقتحام الحدود"

أصدرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي "متوفى" وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير"، حيث قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي عيسي العياط (رئيس الجمهورية الأسبق- محبوس) وذلك لوفاته.



يذكر أن جلسة 17 يونيو الماضي شهدت سقوط المعزول مغشيا عليه داخل قفص الاتهام بعد انتهاء جلسة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر" لإصابته بحالة من الهبوط الحاد بالدورة الدموية وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج ولكنه توفى في الحال.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.



وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.