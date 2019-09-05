المنتخب الأولمبي يؤدي مرانه الأساسي بالسويس استعدادا لمواجهة نظيره السعودي وديا

أدى المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، اليوم الخميس، مرانه الأساسي على الملعب الرئيسي لإستاد السويس تحت قيادة مديره الفني شوقي غريب.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة نظيره السعودي بعد غد السبت، ضمن برنامج إعداد المنتخب لخوض نهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل، وهي المؤهلة في الوقت نفسه لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

شارك في مران المنتخب، جميع اللاعبين باستثناء محمد صادق الذي أدي تدريبات علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي، فيما خاض ثلاثي حراسة المرمى تدريبا مكثفا تحت إشراف أسامة عبد الكريم مدرب حراس المرمى، بينما اختتم المران بتقسيمة في منتصف الملعب تابعها عدد قليل من الجماهير سمح الجهاز الفني بتواجدهم لمتابعة المران.