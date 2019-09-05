بعد انتشار فيديو لسلمان خان.. تامر أمين يسخر من السينما الهندية

أثار مقطع فيديو لنجم بوليود سلمان خان، وهو يجلد نفسه في الشارع، سخرية الإعلامي تامر أمين.



وقال أمين خلال تقديم برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار": "حاولت أتفرج على السينما الهندية، مقدرتش".



وأضاف: "مقدرش أتفرج على فيلم 3 أيام ونصف، الست تأخد الريأكشن بعد 3 دقائق، والبونية توصل في دقيقتين، ورغم ذلك سبحان الله السينما الهندية تنافس السينما الأمريكية، وتحصل على جوائز، لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع".



كان انتشر فيديو أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، للنجم الهندي العالمي سلمان خان، ظهر فيه، وهو يجلد نفسه في الشارع أمام المارة.



ظهر سلمان خان، في المقطع المصور يتجول في أحد الشوارع أثناء تصوير أحد أعماله، قبل أن يلتقي بأشخاص يقومون بجلد أنفسهم بالسياط مقابل المال، فقرر سلمان خان، أن يأخذ أحد السياط ويضرب نفسه.



