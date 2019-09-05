أزمة في "الحديد والصلب" بسبب نقص توريدات فحم الكوك

قال أحمد الصاوي عضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، إن الشركة تعاني من أزمة بسبب نقص توريدات فحم الكوك، لافتًا إلى أن التوقفات وصلت لما يعادل 52%، أي 179 يومًا توقف، و179 يومًا تشغيل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نتوقف تقريبًا بمعدل 15 لـ16 يوم شهريًا، فكيف نتمكن من توفير المرتبات أو المستلزمات السلعية، أو الإيفاء باحتياجات العملاء الذين يتعاملون مع الشركة؟".



ولفت إلى أن شركة الكوك أنشأت خصيصًا لإمداد الحديد والصلب بالفحم، ومع ذلك لا تمده بالكميات المطلوبة، متسائلًا: "أين الدولة من الوقوف بجوار الحديد والصلب؟ فهي كيان قومي لا بد من الحفاظ عليه".



من ناحية أخرى، ناشد بكري، وزير القطاع العام، لزيارة "الحديد والصلب" ولو لمرة واحدة، قائلاَ: "التقارير المكتبية لا تنفع".



ووجه رسالة، لمدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قائلًا: "الحديد والصلب صناعة استراتيجية، أرجو أن تتدخل ليصل الكوك، فهناك شائعة أنك لا تريد شركة الكوك إمداد شركة الحديد بالفحم، أرجو أن تنفيها".



