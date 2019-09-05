التموين تفتح المرحلة الأولى من المنطقة اللوجستية بطنطا

تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، المرحلة الأولى من المنطقة اللوجستية بمنطقة طنطا، والتى تضم مول تجارى ومنطقة ترفيهية تشمل فندق سياحى ونادي رياضي واجتماعي، وذلك بحضور الدكتور إبرهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية.



وكانت وزارة التموين، أشارات إلى اعتماد الخطة الاستراتيجية لتنمية التجارة، من خلال إنشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية، وقالت: "أن هناك نحو 18 فرصة استثمارية تم طرحها بالفعل فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية"، على مساحة 82 فدانا باستثمارات تصل لنحو 6 مليار جنيه.



وكان "عشماوي" قال في تصريحات لـ:"الدستور"، إن مشروع "داون تاون دلتا " عبارة عن منطقة لوجستية متكاملة تضم مركزا تجاريا تنفذه شركة مراكز للاستثمار العقاري على مساحة 135 ألف فدان باستثمارات ملياري جنيه، ويضم إلى جانب المركز التجاري منطقة ترفيهية على مساحة 55 ألف متر تشمل فندقا سياحيا على أعلى مستوى ونادي رياضي واجتماعي باستثمارات تصل لنحو 1.5 مليار جنيه.



وأوضح أن المشروع يضم منطقة سيارات على مساحة 45 ألف متر باستثمارات 500 مليون جنيه، تشمل معارض سيارات ومراكز خدمة وخدمة بيع قطع الغيار، ومنطقة إدارية وطبية على مساحة 15 ألف متر باستثمارات 1.5 مليار دولار، وتشمل مبنى إداريا ومبنى آخر للخدمات الطبية، ومنطقة لوجيستية على مساحة 60 ألف متر.



وأشار إلى أن المشروع يضم العديد من المشروعات التي تساعد على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تتعدى 50 ألف فرصة عمل والتي تعمل على تعزيز الاقتصاد بالمنطقة ورفع مستوى المعيشة.



ونوه بأن المشروع يستهدف تعزيز اللامركزية بعيدا عن القاهرة وخلق عاصمة تجارية جديدة لمنطقة الدلتا وتحويلها إلى مركز تجاري عالمي في المستقبل؛ ما يعمل على دعم التجارة الداخلية، كما يتميز المشروع بقربة من الطريق الدولى.

