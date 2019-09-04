ألكاسير: لا أعلم إذا كنت سأحتفل بالتسجيل أمام برشلونة أم لا

أكد باكو ألكاسير، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، سعادته بالمواجهة المقرر أن تجمعه بفريقه السابق برشلونة الإسباني، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه لا يعلم إذا كان سيحتفل بالتسيجل أمام البارسا أم لا.



وكانت القرعة أوقعت برشلونة مع بروسيا دورتموند وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براج التشيكي في المجموعة السادسة بدوري الأبطال.



ويفتتح دورتموند مواجهاته في هذا الدور باستضافة البارسا على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، الثلاثاء، الموافق 17 سبتمبر المقبل.



وبخصوص المواجهة، قال ألكاسير: "أنا سعيد بوقوعنا مع برشلونة في مجموعة واحدة، إنها فرصة لرؤية زملائي السابقين في البارسا، ستكون مباراة خاصة بالنسبة لي، أن ألعب ضد أصدقاء سابقين هو أمر يزيد من رغبتي في الظهور بأفضل شكل ممكن".



وعن ذكرياته في برشلونة، عقّب: "لم أكن أشارك باستمرار مع الفريق، ولكني أتذكر الكثير من الإيجابيات التي تعلمتها هناك وجعلت مني لاعبا أفضل، وأحاول أن أترك السلبيات خلف ظهري".



وواصل: "سأكون سعيدا حقا إن سجلت، ولكن يجب أن أكن الاحترام لهؤلاء الناس الذين عاملوني بشكل جيد".



واختتم اللاعب الإسباني: "تعلمت الكثير في برشلونة، كلنا نعرف طريقة لعب الفريق، واللعب في مساحات ضيقة، أصبحت أتخذ القرارات بشكل أسرع والفضل يرجع للبارسا".



ولعب ألكاسير لبرشلونة لمدة موسمين بين عامي 2016 و2018، وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإسباني موسم 2017-2018، ولقب كأس ملك إسبانيا في نسختي 2016-2017، و2017-2018.



وانضم المهاجم الإسباني صاحب الـ26 عاما إلى دورتموند في صيف 2018 على سبيل الإعارة لمدة موسم، قبل أن يشتريه النادي الألماني بشكل نهائي في الصيف الماضي مقابل 21 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2023.



وشارك ألكاسير في 37 مباراة مع دورتموند بمختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدفا وصنع 3 أهداف.