ضبط 6 أطنان مستلزمات إنتاج بلاستيك مجهولة في منشاة ناصر

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط 6 أطنان مستلزمات إنتاج بلاستيك مجهولة المصدر بمنطقة منشأة ناصر.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائي، مدير إدارة تموين القاهرة مفاده ضبط 6 أطنان "حبيبات بلاستيك، خيوط مستلزمات إنتاج، 21750 متر خراطيم غاز هواء"، مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها أنها صناعة أجنبية على غير الحقيقة.



تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.