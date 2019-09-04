ذكرى رحيل بليغ حمدى في افتتاح موسم نويرة على المسرح الكبير

تحيي دار الأوبرا المصرية الذكرى 26 لرحيل الموسيقار بليغ حمدى حيث تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى حفلا تبدأ به موسمها الفنى 2019 – 2020 وذلك في الثامنة مساء غد الخميس على المسرح الكبير.



يتضمن برنامج الحفل باقة من أهم أعمال الموسيقار الراحل، منها: "على الربابة، احضنوا الأيام، طاير يا هوا، سلامات يا حبايب، ليلة، في وسط الطريق، الطير المسافر، ليالينا، عاشقة وغلبانة، موعود، كان ياما كان، خسارة، خايف مرة أحب، فات الميعاد ولحن حاول تفتكرني".



ويشارك في أداء الأغنيات: مروة حمدي، حسام حسني، آيات فاروق، أميرة أحمد، محمد الخولي، نهاد فتحي، وليد حيدر ورحاب عمر.



المعروف أن بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة.. التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى (معهد الموسيقى العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 أغاني بالاذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين وحقق شهرة عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه).



وبعدها تعاون مع أشهر المطربين المصريين والعرب منهم: أم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، شادية، نجاة، صباح، ميادة الحناوي، عزيزة جلال، علي الحجار، هاني شاكر، محمد رشدي، سميرة سعيد ولطيفة.