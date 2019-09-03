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رياضة

نيمار في سان جيرمان: 222 مليون يورو من النزاعات

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 01:56 م
نيمار
نيمار
وكالات
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انتقال قياسي، أهداف استعراضية، إصابات خطيرة، مغامرات خارج إطار الرياضة وعودة إلى برشلونة لم تكتمل فصولها... بين 2017 و2019، تصدرت تحركات البرازيلي نيمار العناوين مع باريس سان جرمان داخل الملعب وخارجه.

انطلقت القصة المذهلة مع انتقاله لقاء 222 مليون يورو من برشلونة. قبل الإعلان الرسمي عن انتقاله في الثالث من أغسطس 2017 ورسالة الترحيب به على برج إيفل، توالت الفصول على غرار عبارة "سيبقى" الشهيرة التي أطلقها زميله السابق في برشلونة المدافع جيرار بيكيه... كانت نقطة انطلاق لسلسلة غير مسبوقة في قيمة الانتقالات.

بعد بداياته في الدوري الفرنسي ضد جانجان، خاض نيمار مباراته الأولى في ملعب بارك دي برانس ضد تولوز في 20 أغسطس (6-2). بثنائية بينها هدف رائع وتمريرتين حاسمتين، قدم الفنان البرازيلي لمحة عن موهبته المذهلة.

وقع الصدام الأول بسرعة في مباراة ليون في باريس في 17 سبتمبر (2-صفر). في نهاية المباراة، طلب تنفيذ ركلة جزاء كان زميله الاوروجوياني إدينسون كافاني يتهيأ لتسديدها. رفض كافاني ثم أهدر ركلته. تحول النزاع الاعتيادي في أي فريق إلى قضية صغيرة.

بعدها بأربعة أشهر، لم يتغير أي شيء... برغم رباعية مميزة ضد ديجون (8-صفر)، واجه صافرات استهجان جماهيره بعد رفضه منح كافاني ركلة جزاء كانت ستجعله أفضل هداف في تاري

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