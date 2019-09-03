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مصر

مرشحة لإدارة صندوق النقد: مصر نموذج للإصلاح الاقتصادى

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 01:41 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
محمد إبراهيم
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استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولى، والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولى. وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسفير بلغاريا لدى مصر.

وخلال الاجتماع أكدت جورجيفا تطلعها لمساندة مصر لترشيحها فى منصب مدير عام صندوق النقد الدولى، لا سيما فى ضوء علاقات الصداقة المتميزة التى تربط مصر وبلغاريا، مشيرة إلى أن دعم مصر لها يكتسب أهمية كبيرة، فى ظل ما تتمتع به مصر من دور ريادى فى العالم العربى وأفريقيا والشرق الأوسط.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المرشحة البلغارية قدمت التهنئة لرئيس الوزراء على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من نجاح لافت، مؤكدة أن مصر أصبحت نموذجًا يشير إليه خبراء البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، خلال مفاوضاتهم مع الدول الراغبة فى تبنى برنامج إصلاح اقتصادي.

وأضافت جورجيفا أنها سوف تسعى، فى حال فوزها بالمنصب، إلى تعزيز تعاون صندوق النقد الدولى مع إفريقيا، من أجل مساعدة دول القارة على تحقيق مستهدفات التنمية وتقديم كل أشكال الدعم الفنى الممكن.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بما تمتلكه المرشحة البلغارية من خبرات اكتسبتها خلال فترة عملها الطويلة فى البنك الدولى والمفوضية الأوروبية، وهو الأمر الذى تنظر إليه مصر بإيجابية.

وأضاف أن الدور الذى يلعبه صندوق النقد الدولى يكتسب أهمية متزايدة خلال الفترة القادمة، لا سيما فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية وسياسية متلاحقة، ومن ثم فإن مصر تعول على القيادة المقبلة للصندوق فى صياغة استراتيجيات وخطط للتعامل مع هذه التحديات.

واختتم مدبولى حديثه، بالإعراب عن تمنيات مصر بالتوفيق للمرشحة البلغارية، فى مسعاها للحصول على منصب مدير عام صندوق النقد الدولى.

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