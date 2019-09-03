رئيس وزراء باكستان يطلع "بن سلمان" على مستجدات الوضع بكشمير

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أطلع خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على الوضع الحالي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.



وذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية أن الاتصال بين إسلام آباد والرياض يأتي في وقت يقترب فيه حظر التجوال المفروض في كشمير من شهر، بعد خطوة الهند إلغاء الوضع الخاص بإقليم كشمير في 5 أغسطس الماضي، كما استعرض الجانبان العلاقات بين باكستان والسعودية، وآخر التطورات في المنطقة.



وقالت مصادر مطلعة إن هذه كانت المكالمة الهاتفية الرابعة من رئيس الوزراء الباكستاني لولي العهد السعودي.



وكانت حكومة الهند قد أصدرت مرسوما تنفيذيا يقضي بإلغاء الوضع الخاص لكشمير، الأمر الذي أدى إلى إغلاق القسم الهندي من المنطقة ووصول تعزيزات أمنية هندية بآلاف الجنود، خصوصا في مدينة سريناجار أكبر مدن الإقليم، مع فرض حظر تجوال في المنطقة وقطع خطوط الهاتف والإنترنت.