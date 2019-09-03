رئيس وزراء ماليزيا يدعو لتعزيز التعاون بين "الآسيان"

دعا رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، لضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان لمواجهة العديد من التحديات وتأثيرات القوى العظمى.



وقال مهاتير - خلال كلمته في جلسة الحوار حول موازنة العلاقات مع القوى العظمى في إطار رابطة آسيان في كمبوديا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن "رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) تظل ذات فاعلية في العالم وإن الكثيرين يزعمون أن الآسيان اليوم لم تكن نشطة كما كانت من قبل، ولكنهم لا يستطيعون إنكار الحقيقة أن الكتلة الاقتصادية المكونة من 10 أعضاء هي من بين المجموعات الإقليمية نجحت في العديد من المجالات حتى يومنا هذا".



وأضاف أنه "إذا كان أحدنا (الدول الأعضاء في الآسيان) يشارك في المفاوضات الدولية، فإن هذا لن يكون له تأثير كبير في المنطقة ولذلك، من الأفضل أن نجري محادثات بصفتنا آسيان وأن نتحرك كمجموعة واحدة تمثل 10 دول أعضاء".



ويقوم مهاتير حاليا بزيارة رسمية للعاصمة الكمبودية بنوم بنه لمدة ثلاثة أيام تلبية لدعوة من نظيره الكمبودي هون سين.