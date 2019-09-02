منة شلبي تنافس أسماء أبو اليزيد على جائزة أفضل ممثله في "القدس"

تتنافس كل من الفنانات منة شلبي، وأسماء أبو اليزيد، ورجاء حسين، علي جائزة أفضل ممثلة في مهرجان إيليا للإفلام القصيرة، التي تقام في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر الجاري، في مدينة القدس في فلسطين.



ويشارك الثلاثة كل منهم بفيلم يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان، حيث يُعرض لمنة شلبي فيلم "شوكة وسكينة"، وإسماء أبو اليزيد فيلم "ما تعلاش عن الحاجب"، ورجاء حسين بفيلم "ونس".



ويشارك في الدورة الثانية من المهرجان، 60 فيلم قصير في عدة مسابقات، ومن المقرر أن يحضر المهرجان عدد كبير من صناع السينما في الوطن العربي، ممن يشاركون بإعمالهم في المهرجان.