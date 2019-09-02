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رياضة

إشبيلية الإسباني يظفر بخدمات المغربي ياسين بونو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:59 م
المغربي ياسين بونو
المغربي ياسين بونو
وكالات
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أعلن نادي إشبيلية الإسباني، الإثنين، عن تعاقده مع حارس مرمى مواطنه جيرونا الدولي المغربي ياسين بونو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، في ثاني تعاقد يبرمه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، بعد المهاجم المكسيكي خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو".

وبدأ بونو البالغ من العمر 28 عاما، مسيرته في الفئات العمرية لنادي الوداد البيضاوي المغربي قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني بعمر الـ21 ليلعب في صفوف الفريق الرديف.

وبعد موسمين، انتقل إلى صفوف ريال سرقسطة من الدرجة الـ2 حينها موسم 2014-2015، قبل أن ينتقل بعدها إلى جيرونا موسم 2016-2017 ويساهم في موسمه الأول معه في الصعود إلى الدرجة الأولى، قبل أن يعود إلى الدرجة الـ2 بنهاية موسم 2018-2019.

وكان بونو ضمن التشكيلة المغربية في مونديال روسيا 2018 ولم يخض أي مباراة في النهائيات حيث كان منير المحمدي الخيار الأساسي في حراسة المرمى. لكن بونو كان الحارس الأساسي لأسود الأطلس في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مصر صيف 2019.

وخاض بونو حتى الآن 16 مباراة دولية مع المنتخب.

وأتى التعاقد مع بونو غداة إعلان نادي باريس سان جرمان بطل فرنسا في الموسمين الماضيين، استعارة الحارس الإسباني سيرخيو ريكو من إشبيلية، حيث من المتوقع أن يكون بديلا للحارس الأساسي لنادي العاصمة.

ولم تتضح هوية الأخير حتى الآن، لكن التقارير ترجح أن يكون الكوستاريكي كيلور نافاس حارس ريال مدريد الإسباني، والمتوقع أن ينضم إلى سان جرمان، مقابل انتقال حارس الأخير ألفونس أريولا إلى ريال مدريد.

وكان إشبيلية أعلن في وقت سابق ضم المهاجم المكسيكي "تشيتشاريتو" من وست هام الإنجليزي، في عقد لثلاثة أعوام.

وقال النادي الإسباني "توصل ناديا إشبيلية ووست هام إلى اتفاق لانتقال خافيير هرنانديز المعروف بـ تشيتشاريتو" مشيرا إلى ان "المهاجم وقع عقدا لثلاث سنوات".

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