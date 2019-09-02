إصابة مروان محسن في مران الأهلي

تعرض مروان محسن، مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاصابة بسيطة خلال تدريبات الفريق اليوم.



وخرج مروان من الملعب ليخض لفحص طبي قبل أن يعود مجددًا لاستكمال التدريبات ومحاولة اختبار نفسه.



وعانى مروان من اصابة الرباط الصليبي في يناير من عام 2017، والتي تسببت في تراجع مستواه بشكل ملحوظ بعد عودته.



وشهد مران اليوم القيادة الأولى للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق.