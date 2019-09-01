المقاصة يرحب بعودة أيمن حفني

رحب نادي مصر المقاصة بعودة نجمه السابق أيمن حفني لاعب الزمالك المنتقل من القلعة البيضاء إلى الفريق الفيومي.



وكان حفني وقع صباح اليوم على عقود انتقاله إلى فريقه القديم المقاصة، لمدة 3 مواسم بعدما فشل على مدار الموسم الماضي في الحصول على فرصة للمشاركة، بينما لا تبدو حظوظه قوية أيضا في الموسم الحالي للتواجد ضمن حسابات المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو".



وكتب المقاصة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقا على عودة حفني: "ومن تاني أكيد راجعين".