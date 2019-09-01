ضبط 6 كيلو بانجو وأسلحة نارية بحوزة 11 متهمًا في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الأحد، من القبض على 11 متهمًا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية.



تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالقبض على 11 متهمًا، بحوزتهم 6 أسلحة نارية، و6 كيلوجرامات من مخدر البانجو، بالإضافة إلى 258 قرصًا مخدرًا.



تحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها، وذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص.