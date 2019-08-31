وفاة أمين شرطة الزمالك متأثرًا بإصابته بطعنة سكين المختل نفسيًا

توفّى أمين شرطة، السبت، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة من "سلاح أبيض" على يد مهتز نفسيًا، أثناء محاولة المجني عليه القبض على المتهم، في الزمالك.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، ألقت القبض على عاطل "مهتز نفسيًا" بعد طعنه أمين شرطة بسلاح أبيض، في محيط نادي الجزيرة بالزمالك، وجار مناقشته، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.

