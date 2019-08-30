العسيلي يوجه تصريحات جديدة لجمهوره عن "فيديو الواسطة"

علق الفنان محمود العسيلي، على رفضه لالتقاط صورة مع أحد معجبيه في الواقعة المعروفة بـ "فيديو الواسطة" بالقول:"أنا اعتذرت وخلاص، واللي عاجبه الاعتذار أهلا وسهلا، واللي مش عاجبه الاعتذار أهلا وسهلا".



وأضاف "العسيلي خلال لقائه ببرنامج بالعربي The Insider، المذاع على فضائية دبي:"ربنا عالم بالنيات، وأنا لا أركز على من يحاربني ومن لا يحاربني، أنا أهتم بالتركيز في عملي فقط".