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فن

عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز تبدأ حفلها بمهرجان القلعة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:52 م
جريدة الدستور
عبدالله هشام - حسن أمين
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بدأت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز حفلها الموسيقي على مسرح المحكى القلعة ضمن فعاليات اليوم الثالث عشر من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وتقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلًا يتضمن باقة من الأعمال الموسيقية الشرقية والعالمية بالإضافة إلى عدد من ألحان أغاني التراث.

ويحضر الحفل وزير الثقافة، برفقة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

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