رومينيجيه راض عن قرعة دوري الأبطال.. ورغبة دورتموند بمواجهة برشلونة تتحقق

أعرب كارل هاينز رومينيجيه رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن رضاه عن قرعة مرحلة المجموعات، التي جرت اليوم الخميس بإمارة موناكو.



ووقع بايرن، الفائز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، في المجموعة الثانية التي تضم فرق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي صعد للمباراة النهائية في النسخة الماضية للبطولة، وأولمبياكوس اليوناني وريد ستار الصربي.



وصرح رومينيجيه عقب إجراء القرعة "أعتقد أننا نشعر بالرضا فيما يتعلق بالمجموعة التي وقعنا بها".



أضاف رومينيجيه "من الهام أن نبدأ بدوافع كبيرة وبالكثير من التركيز وأن نتعامل مع كل منافس باحترام".



من جانبه، صرح الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام "بايرن سيكون المرشح الأوفر حظا لصدارة المجموعة باعتباره أحد أكبر الفرق في أوروبا حاليا. إنك دائما ما تشعر بالحماس عندما تلعب أمام مثل تلك الفرق في هذه البطولة الكبرى. إننا بحاجة لتعلم وتذكر ما قمنا به في النسخة السابقة".



وأسفرت القرعة عن وقوع برشلونة الإسباني في مجموعة حديدية ضمت بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.



وقال لوسيان فافري مدرب دورتموند "هذه مجموعة صعبة للغاية مما يجعلها بمثابة تحديا أكبر بالنسبة لنا".



أضاف فافري "إننا نفكر بإيجابية، من الجيد أن نلعب أمام مثل هذا النوع من المعارضين، وأيضا السفر ليس سيئا".



في المقابل، قال ماركو رويس قائد دورتموند "لقد وقف بعض من لاعبي الفريق معًا في وجبة الإفطار هذا الصباح واتفقنا جميعًا على أننا نرغب في التواجد مع برشلونة في نفس المجموعة".



واستدرك رويس "من الواضح أن المجموعة صعبة للغاية. نستعد لملاقاة فرق لم نواجهها في السنوات الأخيرة. تتمتع المباريات ضد برشلونة بأجواء احتفالية لنا ولجماهيرنا. نحن نؤمن بكفائتنا وهدفنا هو المضي قدمًا في البطولة".



وجاء مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يحلم بالفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، في مجموعة سهلة، حيث ضمت شاختار دونتسيك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي، بالإضافة إلى أتالانتا الإيطالي، الذي يشارك في المسابقة للمرة الأولى في تاريخه.



وتحدث جوني مورايس مهاجم شاختار عن القرعة قائلا "أشعر ببعض الانزعاج نسبيا من مانشستر سيتي، هذه هي النسخة الثالثة على التوالي التي نواجهة فيها بعضنا البعض في البطولة".



أضاف مورايس "لدينا مجموعة متوانة ونمتلك حظوظا جيدة للصعود إلى الأدوار الإقصائية، بالطبع مانشستر سيتي سوف يتفوق على الجميع، أتالانتا شهد طفرة كبيرة في مستواه خلال السنوات الأخيرة - ستكون المواجهة صعبة أمامه".



وجاء ريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا، في المجموعة الأولى بجوار باريس سان جيرمان الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي وجالطة سراي التركي.



وصرح الألماني توماس توشيل مدرب سان جيرمان: "سيكون هناك ثلاثة أجواء رائعة للعب كرة القدم. نعلم كل عام أنه يتعين علينا أن نكون مستعدين وجاهزين منذ المباراة الأولى. سوف نستعد للمواجهات منذ البداية".



ويلعب يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الأخيرة، مع أتلتيكو مدريد الإسباني وبايرليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.



وصرح بيتر بوش مدرب بايرليفركوزن "نتطلع لهذه المجموعة. إنها تضم فرقا قوية للغاية ولكن كان هذا واضحًا منذ البداية في تلك المسابقة".



ويجتمع كل من تشيلسي الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي وبلنسية الإسباني وليل الفرنسي في المجموعة الثامنة، فيما ضمت المجموعة السابعة كلا من زينيت سان بطرسبرج الروسي وبنفيكا البرتغالي وليون الفرنسي ولايبزج الألماني.



وتواجد ليفربول الإنجليزي (حامل اللقب) في المجموعة الخامسة، التي ضمت أيضا نابولي الإيطالي وسالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.



وتحدث جيسي مارش مدرب سالزبورج عن تواجد فريقه مع ليفربول قائلا "أعتقد أنها مجموعة رائعة. منافسون جيدون واللعب ضد ليفربول سيكون أمرا جيدا للغاية، إنه فريق رائع وهو بمثابة تحد مذهل بالنسبة لنا".



أضاف مدرب الفريق النمساوي "فريق نابولي منظم من الناحية التكتيكية، كعادة الأندية الإيطالية. من الواضح أن بطل الدوري البلجيكي جينك سيكون منافسا شرسا أيضًا. نحن مستعدون لمواجهة تحدٍ كبير".



وتبدأ مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، فيما تقام المباراة النهائية في مدينة إسطنبول التركية في 30 مايو المقبل.