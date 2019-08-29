بوروسيا دورتموند ومشجع بيرنلي يتقاسمان جائزة من يويفا

منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، جائزة المساواة لهذا العام إلى فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وسكوت كونليف مشجع فريق بيرنلي الإنجليزي.



ويتم تقديم الجائزة المرموقة إلى شخص أو كيان يقوم بدور يحتذى به في تعزيز التنوع والإدماج، والتواصل في كرة القدم الأوروبية.



وجاء اختيار دورتموند للحصول على الجائزة لدوره الرائد في حملة كرة القدم الألمانية ضد الجماعات اليمينية المتطرفة، حيث قام بعدد من الأنشطة والمبادرات، حسبما أعلن يويفا على موقعه الإلكتروني الرسمي.



وأشار الموقع إلى أنه على مدار سنوات كثيرة، سعى دورتموند لتغيير المواقف من خلال تثقيف بعض مشجعي النادي والتواصل معهم في مواجهة اليمين المتطرف.



وسوف يتسلم هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، الجائزة بالنيابة عن النادي الألماني خلال الاحتفال الذي يجرى بإمارة موناكو، اليوم الخميس، على هامش قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



في المقابل، حصل سكوت كونليف مشجع نادي بيرنلي على الجائزة، بعدما دأب على مؤازرة الفريق الإنجليزي في جميع المباريات التي أقيمت خارج ملعبه خلال موسم 2018 2019، من أجل جمع الأموال للأعمال الخيرية.



وقطع كونليف ما يقرب من 5 آلاف كيلو مترات، ونجح في جمع 60 ألف يورو للجمعيات الخيرية، واستحوذ على قلوب الآلاف من الناس في جميع أنحاء إنجلترا.