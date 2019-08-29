فافر يطمئن جماهير دورتموند قبل مواجهة يونيون برلين

طمأن لوسيان فافر، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، الجمهور الأصفر، على حالة ثلاثي الفريق أكسيل فيتسل، وجوليان براندت، ومحمود داوود، وذلك قبل يومين من مواجهة يونيون برلين.



وتحدث فافر في بداية المؤتمر الصحفي عن علاقته بمواطنه السويسري أورس فيشر مدرب يونيون برلين، قائلًا: "لدي ذكريات جيدة له، صحيح لم نعمل معًا في زيورخ، لكنه كان متواجدا معظم الوقت".



وأضاف: "أي فريق يتولى تدريبه، يظهر منظمًا بشكل كبير للغاية".



ونفى فافر أن يكون غياب الثلاثي أكسيل فيتسل وجوليان براندت ومحمود داوود عن مران الخميس للإصابة.



وأكد: "لقد كان مخططًا عدم مشاركتهم في المران اليوم، ولكنهم يتمتعون بالجاهزية فنيًا وبدنيًا".



وعن مواجهة يونيون برلين العام الماضي، في كأس ألمانيا قبل صعوده للبوندسليجا، قال: "أتذكر المباراة، كانت صعبة ومغلقة".



وأوضح: "يونيون برلين لديه قوة كبيرة وتنظيم عالي".



وكان دورتموند قد فاز بصعوبة على يونيون برلين بنتيجة 3-2 في دور الـ32 لكأس ألمانيا.



من جهته، تحدث مايكل زورك المدير الرياضي لأسود الفيستيفاليا، عن عودة نيفين سوبوتيتش لسيجنال إيدونا بارك، ولكن هذه المرة بقميص يونيون برلين.



وقال: "سعداء لرؤية سوبوتيتش في سيجنال إيدونا بارك من جديد، فهو رجل رائع، أتمنى له التوفيق دائمًا".



وأضاف مازحًا: "لكننا نسعى للفوز في مباراة السبت".



وعن توقعاته لقرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، قال: "بالنسبة لنا، الأمر يتعلق بالوصول إلى أقصى مرحلة ممكنة، وبالطبع اجتياز دور المجموعات".



وأتم: "إنها بطولة جذابة للغاية، نحن نعمل طوال العام من أجلها، إنها ترفع من مستوى اللاعبين والمدربين، من خلال الاحتكاكات القوية وتسليط الضوء عليهم".