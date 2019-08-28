إصابة هازارد تبعده عن دورتموند لعدة أسابيع

أفاد نادي بوروسيا دورتموند، متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بأن لاعبه الدولي البلجيكي ثورغان هازارد، تعرض لإصابة في أضلاعه ستبعده عن الملاعب لأسابيع عدة.

وأشار دورتموند على موقعه الإلكتروني، إلى أن ثورغان، الشقيق الأصغر لإيدين، نجم ريال مدريد الإسباني، "أصيب في أضلاعه خلال المباراة أمام كولن، بسبب ضربة من اللاعب المنافس.. سيغيب عن الملاعب في الأسابيع المقبلة".

ويتصدر دورتموند، وصيف بايرن ميونخ في الموسم الماضي، ترتيب "البوندسليجا" هذا الموسم، بعد نهاية المرحلة الثانية، وبفارق الأهداف أمام كل من لايبزيغ، وفرايبورغ، وفولفسبورغ، وباير ليفركوزن.

وخاض هازارد (26 عاما)، مباراتي فريقه أساسيًا، ومرر كرة حاسمة أمام كولن، علما بأنه انتقل إلى صفوف دورتموند هذا الصيف من بوروسيا مونشنغلادباخ، في صفقة قدرت بـ 25.5 مليون يورو.