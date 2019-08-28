الأربعاء 28 أغسطس 2019 الموافق 27 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

الخشت: شهادات جامعة القاهرة مؤمنة وغير قابلة للتزوير

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:00 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
طباعة
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة ماضية في التحول نحو جامعة ذكية، موضحا أن الجامعة، قامت مؤخرا بتأمين شهاداتها وطبعها من قبل جهات سيادية، قائلا:"لا يقدر أحد على تزويرها"، وكل ما أثير عن وجود شهادات للجامعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة ومزيفة.

وأضاف الخشت، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده اليوم الأربعاء، أن الجامعة بدأت أمس الثلاثاء الكشف الطبي للطلاب الجدد بالكليات للعام الجامعي الجديد، مشددا على أن العامين الماضين لم يشهدا أي تسريبات الامتحانات، ومنع تداول الامتحانات عبر أي وسيلة من وسائل التواصل.

وأكد الخشت، توحيد أكواد الطلاب على مستوى الجامعة، ونشر المقررات الإلكترونية على موقع الجامعة، مشيرا إلى إصدار بطاقات لدفع المصروفات الدراسية، مع العمل على تنمية القدرات والأنشطة الإبداعية والمجتمعية وإطلاق برنامج مكثف للأنشطة الطلابية، وإطلاق سباق الدراجات بمدينة الطالبات، وإطلاق أول حاضنة أعمال للشركات الناشئة لتكون مركز للتميز في مجالات ريادة الأعمال في الجامعات الحكومية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن هناك تفوقا كبير لطلاب جامعة القاهرة في المسابقات العالمية والمحلية المتعلقة بالثقافة والابتكار، مثل التفوق الكبير في مسابقة إبداع ومسابقات المسرح، مع المساهمة في المشروعات القومية والتنموية، إيمانا بدورها الوطني والقومي داخل الدولة وعمل 38 مشروعا بالتعاون مع الجهات الداخلية والخارجية، وعدم قبول أي مشروع بحثي إلا إذا كان مفيدا للدولة ويتماشى مع إستراتيجة الدولة، مع تأهيل الكوادر الشابة في كافة المجالات، والعمل في تفعيل المبادرات الرئاسية مثل مشروع 100 قائد إفريقي بكلية دار العلوم.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

منذ حوالي 16 ساعة

وسط حراسة مشددة..«شيخ الطريقة الكركرية» يصل مصر ويلتقى مريديه

منذ حوالي 19 ساعة

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

منذ حوالي 3 ساعات

بالفيديو.. الأرصاد: تكشف حجم تأثير حريق الأمازون على مصر

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم العاشر من مهرجان محكى القلعة

image description

"الدستور" داخل لجنة اختيار نموذج محاكاة البرلمان الإفريقى

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

الأكثر قراءة

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

مفاجأة.. سعر الذهب سيتجاوز 900 جنيه نهاية 2019

نجل حسن حمدى يوضح حقيقة القبض على والده

أيام زمان

رغم اختلاف ديانتهما.. قصة حب وارتباط جمعت بين زبيدة ثروت ولبناني

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

الصحة

دراسة "تفضح" أساليب الأطباء العلاجية "غير الفعالة"

تعرف على أسباب قرحة الفم وطرق علاجها

لاصق جلدي جديد من أدوية السرطان

العلماء يكشفون «أسوأ» فصيلة دم

الرئيس نيوز

كلام نهائي.. كريستيان بيسري لا تعرف الشاب اليمني ولا أرسلت له رسالة

الحكومة توافق على 17 اتفاقية للتنقيب عن البترول والغاز

السيسى يلتقى رئيس جامعة هيروشيما.. ويؤكد اهتمام مصر بتطوير التعليم العالى

الحكومة تعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة

منوعات

موعد اجازة راس السنة الهجرية 2019 مصر واول ايام شهر محرم لعام 1441 هـ

هل تنتهى الحياة يوم 14 سبتمبر ؟.. ناسا: كويكبان يصطدمان بالأرض

زيادة الوزن وفقدانه.. هوس يومي

حقيقة تورط الكوكب الأحمر في مرض رواد الفضاء

كشكول

السيسي يصدق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

"تعليم المنيا": تعلن موعد مقابلات الوظائف الشاغرة

عبد الغفار يطمئن على ترتيبات استقبال الأطباء المصريين باليابان

السيسي لرئيس جامعة هيروشيما: الدولة مهتمة بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي

إسلام سياسي

بالأسماء.. 13 إخوانيا هاربا مطلوبين للعدالة فى قضية "التخابر" أبرزهم محمود عزت

رئيس حزب الفضيلة يدعو إلي تنشيط العمل السري داخل الإخوان

تجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما بتهمة تمويل الإرهاب

السعودية تجدد دعوة "الحوار اليمني" والتوحد ضد إرهاب الحوثي


زيت وسكر

100% زيادة في قيمة تذاكر الكشف بمستشفيات جامعة الإسكندرية (مستند)

“التخطيط”: بدء المرحلة الثانية من المجموعة الأولي لمنحة دبلومة الإدارة العامة

8 أسباب تؤدي إلى حدوث تصلب الشرايين

رئيس هيئة التعمير يوجه رسالة للمنتفعين الراسي عليهم مزادات الأراضي بشمال سيناء

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
البشر .. بين الصدق والكذب !
ماجد حبته
تيكاد 7.. نحن واليابان
د.مينا بديع عبدالملك
انتخاب أسقف الإسكندرية
القس. رفعت فكرى
زجاج النافذة
المزيد

الثقافة

حفل ختامي للأنشطة الصيفية بـ ثقافة المطرية

صالون جنوب سيناء الثقافى يناقش أهمية السياحة الدينية

"ثقافة قنا" تناقش دور الإعلام في تصحيح المفاهيم

مسيرة زاهي حواس بثقافة دمياط

صفحتنا ع الفيس بوك