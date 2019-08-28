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عالم

واشنطن بوست: لقاء ترامب وروحانى حظى باهتمام كبير بقمة السبع

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:40 ص
ترامب وروحاني
ترامب وروحاني
منار أحمد
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أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، الإثنين الماضي، جدلًا واسعًا بوسائل الإعلام الأمريكية.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن المحاولات الفرنسية الأخيرة لتهدئة الأوضاع بين واشنطن وطهران حظيت باهتمام كبير في قمة السبع الأخيرة.

ورغم أن الرئيس ترامب اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن عقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني قد يكون قد وقع في غضون أسابيع، إلا أن روحاني طالب واشنطن بإجراء الخطوة الأولى لعقد المحادثات ورفع العقوبات الامريكية على إيران، كما رفض وزير الخارجية الإيراني هذا الاحتمال.
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