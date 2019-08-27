بوروسيا دورتموند يريد ضم مهاجم جنوى

يأمل نادي بوروسيا دورتموند في تدعيم صفوفه الهجومية الأمامية بمهاجم آخر، حيث يملك حاليًا باكو ألكاثير فقط في مركز قلب الهجوم.



وتأمل إدارة النادي الألماني لزيادة عمق التشكيل الذي يريد المنافسة على لقب الدوري الألماني الغائب منذ فترة طويلة عن خزائن أسود الفيستفاليا، حيث دعم صفوفه بالكثير من اللاعبين فيما عدا مركز قلب الهجوم.



ويدخل كريستيان كوامي، مهاجم وهداف نادي جنوى ضمن قائمة المطلوبين في نادي بوروسيا دورتموند، حيث يتمسك به ناديه ويعتبره أهم لاعب يمتلكه حتى الآن.



وقد تعادل نادي جنوى في افتتاح مباريات الدوري الإيطالي ضد فريق العاصمة الإيطالية روما، في ملعب الأوليمبكو بنتيجة 3-3 وسجل كوامي هدفا مميزا في شباك الذئاب.



وحسب صحيفة “كالتشيو ميركاتو” فإن نادي بوروسيا دورتموند بجانب نادي فالنسيا يريدان ضم المهاجم الفرنسي صاحب الـ21 عاما، والذي يتميز بالسرعة والقوة والرشاقة.