الرهان الكبير لحسم صفقة نيمار بين الريال وبرشلونة ويوفنتوس

استعرضت صحيفة ماركا الإسبانية صفقة نيمار ورحيله عن باريس سان جيرمان من خلال الأرقام المرصودة في مكاتب المراهنات، وذلك في ظل وجود اهتمام ثلاثي باللاعب متمثلًا فى برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.



ويسعى نيمار لمغادرة صفوف باريس لعدم شعوره بالسعادة، كما يريد النادي التخلص منه أيضًا بسبب سلوكه المثير للجدل ولإعادة ضبط ميزانية النادي وتجنب أى عقوبات فيما يخص قوانين اللعب المالي النظيف.



ويبلغ الرهان على انتقال نيمار إلى برشلونة 1.5 يورو لكل يورو، وهو رهان منخفض جدًا يوضح أن مكاتب المراهنات ترشح عودته إلى ملعب الكامب نو، وهذا أمر طبيعي بحكم أن المفاوضات جارية الآن بين الأطراف الثلاثة في العاصمة باريس.



وارتفع الرهان على انتقال المهاجم البرازيلي إلى صفوف ريال مدريد من 1.8 إلى 2 يورو لكل يورو، وذلك بحكم أن وسائل الإعلام لم تعد تتحدث عن الصفقة كثيرًا كما كانت الحال في الأسبوع الماضي.