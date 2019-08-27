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عالم

مقتل 9 من المسلحين في مقاطعة باداخشان الأفغانية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:44 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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لقي 9 من الميليشيات المسلحة قد لقوا مصرعهم، إثر استهداف طائرات مقاتلة لمخابئ تابعة لطالبان في منطقة كاران ومنجان بمقاطعة باداخشان شمالي أفغانستان، وفقا لبيان من الجيش اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن الغارات الجوية قد نفذت ليلة الاثنين في حي اشكازار بالمنطقة المضطربة أعلاه، ما أدى إلى مقتل 9 من المسلحين على الأقل، وإصابة إثنين آخرين.

وأضاف البيان أنه تم أيضا خلال الغارات تدمير كمية من سلاح وعتاد الميلشيات المسلحة.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق حول هذا البيان، من حركة طالبان التي تسيطر على أجزاء رئيسية في كاران ومنجان.
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