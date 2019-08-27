أب يطالب بحقه فى رؤية نجلته بعد تمرد زوجته على الحياة معه بسبب الوظيفة

على درجات سلالم محكمة الأسرة بالزنانيرى، يجلس شاب عشرينى ينتظر خروج الحاجب لينادى على رقم دعواه التى تحمل رقم "6752" لسنة 2019 أحوال شخصية، والتى يطالب فيها بحقه في رؤية نجلته الوحيدة "جنى" وذلك بعد تمرد زوجته على الحياة معه ورفضها ترك الوظيفة.



وقال "عصام" في بداية حديثه لـ"الدستور ": تزوجتها منذ 3 سنوات بعد قصة حب طويلة، وفعلت كل المحاولات المستميتة لتكون من نصيبى، كنت أعمل ليل نهار لألبى كل متطلباتها في تجهيز عش الزوجية.. وقبل زواجنا طلبت منها ترك العمل، ووضحت لها بأن حالتى المادية ميسورة، وكل ما أطلبه منها هو رعاية بيتنا الجديد، لكنها وعدتنى بعدم التقصير، وإذا شعرت بالتقصير ستتركه من نفسها، لكن كل هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح، وبعد شهور قليلة من زواجنا اكتشفت بأننى تزوجت امرأة مهملة ومقصرة في كل شئ، وكل اهتمامها نجاحها في عملها فقط.



وتابع "الزوج": طلبت منها مرارا وتكرارا ترك العمل، لكن بلا جدوى حتى بعد وضعها لطفلتنا الوحيدة، كانت تتركها في الحضانة لمدة 10 ساعات وهي لم تتجاوز السنة، نشبت بيننا مشاجرات وخلافات كثيرة بسبب إهمالها في ابنتنا، وبالنهاية مرضت طفلتى وأصيبت بسخونية عالية، وبرغم ذلك تركتها بعلاجها في الحضانة وذهبت للعمل، جن جنونى وفور عودتها تشاجرت معها ومنعتها من الذهاب للعمل مرة أخرى، فأخذت أغراضها وأغراض الطفلة وذهبت، ومن حينها رفضت الرجوع مرة أخرى، وبعد شهر واحد من تركها المنزل حررت ضدى دعوى خلع، وحكمت المحكمة لها بذلك، طلبت منها بأن أزور طفلتى كل فترة رفضت، لذلك لجأت للقضاء لرفع دعوى أطالب فيها بحقي في رؤيتها.