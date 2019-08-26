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سياسي

"الإعلاميين" تنذر الوسائل الإعلامية بتقنين أوضاع عامليها خلال شهرين

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:22 م
الدكتور طارق سعدة
الدكتور طارق سعدة
الحسين عبيد و محمد جعفر
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أصدر اليوم مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، وبحضور كلا من سهام صالح، وكيل أول النقابة، ومحجوب سعدة السكرتير العام، وعضوية كل من خالد فتوح ونادية مبروك وأيمن عدلي، عدة قرارات تشتمل على إنذارات لعدد من الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاع العاملين بها خلال شهرين.

وأنذر المجلس عددًا من الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، بضرورة التوجه لمقر النقابة لتقنين أوضاع عامليها في الشعب الخمسة التي نص عليها القانون، وهي الإعداد والتقديم والتحرير والمراسلة والإخراج؛ حتي لا يقع العاملين في هذه الوسائل، تحت طائلة القانون وفقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين 2016 الذي حذر من مزاولة النشاط الإعلامي دون الحصول على عضوية أو تصريح مزاولة المهنة، وذلك في غضون شهرين من صدور هذا البيان.

وحذر مجلس نقابة الإعلاميين جميع العاملين في الوسائل الإعلامية، ممن لم يقننوا أوضاعهم حتى تاريخه من استخدام لقب إعلامي حتى لا يقع تحت المسائلة الجنائية.

وأكد مجلس النقابة على استمرار التعاون المشترك بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لضبط المشهد الإعلامي.
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