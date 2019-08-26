"الردَّاحة".. غادة عويس "لسان الجزيرة القذر" تجبر مذيعة على الاستقالة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الإعلامية الجزائرية حسينة أوشان، أعلنت استقالتها من قناة الجزيرة القطرية، الأحد، بسبب مضايقات تعرضت لها من قِبَل الإعلامية غادة عويس.

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أنه وفقا لموقع "العرب مباشر"، فإن "عويس معروفة بمضايقة المذيعات اللاتي يحظين باهتمام المسؤولين عن القناة، أو اللاتي يبزغ نجمهن، وأن غادة عويس، ضغطت برفقة زميلها جمال ريان طوال العامين الماضيين على أوشان، كان آخرها محاولة إجبارها على وضع تدوينات تؤجج الرأي العام الجزائري".

وذكر أنه وفقا لمصادر مقربة لحسينة، فإن "عقود العمل في قناة الجزيرة تُجبر موظفيها على تسخير منصاتهم الإعلامية لخدمة أهداف القناة، لكن المذيعة الجزائرية رفضت ذلك، مُفضلة ترك العمل".

وعلق "الباز"، على خبر استقالة حسينة أوشان قائلا: "غادة عويس هي لسان الجزيرة القذر في التعامل مع خصوم الجزيرة، وهي بالمعنى الدارج ردّاحة".