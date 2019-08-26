بينيت سادس أيرلندي يفوز بمرحلة في سباق إسبانيا للدراجات

فاز سام بينيت من فريق بورا هانزجروهي لأول مرة بمرحلة في سباق إسبانيا للدراجات بعدما تفوق على إدوارد تينس عند خط النهاية ليقتنص المرحلة الثالثة التي امتدت لمسافة 188 كيلومترا من إيبي إلى أليكانتي.



وحقق المتسابق الأيرلندي، الذي تفوق على زملائه قرب النهاية، انتصاره الرابع في مرحلة ضمن السباقات الكبرى.



ومنح أيرلندا فرصة للاحتفال المزدوج بعد احتفاظ متصدر السباق نيكولاس روش بصدارة الترتيب العام والقميص الأحمر.



وبات بينيت سادس أيرلندي يفوز بمرحلة في سباق إسبانيا والأول بعد روش في 2015.



وقال بينيت الذي اعترف بأنه عانى من الطقس الحار في أغسطس: "سعادتي لا توصف. لا أستطيع أن أصف لكم حالة ساقي خلال هذه المرحلة".



وأردف: "أتوجه بالشكر للفريق اليوم. يمكنني أن أرتاح وأتابع زملائي. أثق في قدرتهم على الدفع بي في المكان والوقت المناسبين. لولا جهود الفريق اليوم ما كنت فزت بالمرحلة".



وأضاف: "يسعدني أن أضيف فوزا جديدا بإحدى مراحل السباقات الكبرى".