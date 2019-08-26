إيران تسمح للنساء بمشاهدة مباريات الكرة من الملعب لأول مرة منذ 38 عاما

في محاولة للتخلص من الاتهامات المتزايدة الموجهة لها بممارسة التمييز ضد المرأة، قررت الحكومة الإيرانية السماح للنساء بمشاهدة المباريات الخاصة بالمنتخب الإيراني في التصفيات المزدوجة لنهائيات أمم آسيا ونهائيات كأس العالم 2022 من أرض الملعب.



وقال جمشيد تاغي زاده نائب وزير الرياضة الإيراني في تصريحات صحفية إنه بإمكان السيدات الذهاب لملعب آزادي لحضور مباراة التصفيات أمام كمبوديا يوم 10 أكتوبر المقبل.



وأضاف زاده أن الظروف أصبحت مواتية لاستضافة السيدات في المباريات كمشجعات في محلها وأن إيران ستظهر للعالم أن السيدات لم يتم التمييز ضدهن.



يذكر أنه تم منع السيدات في إيران من دخول الملاعب منذ 1981، بعد فترة قصيرة من الثورة الإيرانية في 1979، حيث دخل رجال الدين المحافظين في جدال بأنه يجب على السيدات عدم مشاهدة المشجعين الرجال وشعاراتهم الحادة.



وكان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد دعا إيران للسماح للسيدات بدخول الملاعب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020.



وكان من الممكن أن يوقع فيفا غرامة على الاتحاد الإيراني إذا استمر الاتحاد الإيراني في إبعاد السيدات عن الملاعب يمكن أن تصل إلى حد إيقاف الاتحاد الإيراني مما كان سيبعد المنتخب الإيراني فعليا من كأس العالم 2022.

