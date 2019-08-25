معجزة دورتموند يواصل التألق بهاتريك مبهر

عاد يوسوفا موكوكو، الشهير بمعجزة بوروسيا دورتموند، لمواصلة عروضه الجنونية مع فريق شباب النادي تحت 19 عامًا.



وخلال مواجهة أرمينيا بيليفيلد، اليوم الأحد، قاد موكوكو شباب دورتموند لاكتساح الضيوف (6-2)، بعدما ساهم بنسبة 50% من الأهداف.



واستطاع معجزة دورتموند تسجيل ثلاثية "هاتريك" في 8 دقائق فقط، جاءت بين الدقيقتين 25 و33.



ويلعب موكوكو، البالغ من العمر 14 عامًا فقط، ضمن صفوف فريق دورتموند تحت 19 عامًا لأول مرة هذا الموسم، بعدما قرر النادي تصعيده لفئة تكبره بسنوات، نظرًا لموهبته الاستثنائية.



وفاجأ المهاجم الألماني الشاب الجميع بتسجيل سداسية في أول ظهور له مع الفريق هذا الموسم، وذلك خلال الفوز على فوبرتال (9-2).



وصام موكوكو عن التهديف في آخر مباراتين، ليخسر شباب دورتموند على يد كولن وبوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجتي (0-2) و(1-2)، قبل العودة بهاتريك قياسي، اليوم.



وبات موكوكو في رصيده 9 أهداف هذا الموسم، وذلك خلال 4 مباريات فقط، مما ينذر بقدرته على تحطيم أرقامه الخارقة في آخر موسمين.



يذكر أن موكوكو نجح في إحراز 40 هدفًا مع فريق تحت 17 عامًا خلال موسم 20172018، قبل أن يتجاوز سجله التهديفي بإحراز 50 هدفا في الموسم الماضي، ما يعني تسجيله 90 هدفًا في 56 مباراة.

