السفير جمال بيومى: مصر تسوق لنفسها الآن بحكم الانفتاح الكامل على العالم

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة الدول السبع تعد قمة هامة، ومشاركة مصر بها لأول مرة تعد أمرا هاما، موضحًا أن مصر تسوق لنفسها الآن بحكم انفتاحها الكامل على العالم.



وأضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي بمشاركته في القمة يحمل على كتفيه مجموعتين من الملفات إحداهما يتعلق بمصر، والأخرى نيابة عن إفريقيا، مضيفًا أن مصر تقود مبادرة للاستثمار في إفريقيا بخبرة مصرية وتمويل من العالم أجمع.



وأضاف أن الرئيس السيسي سيتوجه إلى اليابان عقب انتهاء قمة الدول السبع، وبنفس المظلة وهي التسويق للقارة الإفريقية خارجيًا.

