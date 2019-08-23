دورتموند يعدل تأخره إلى فوز على كولونيا 3-1

قاتل بروسيا دورتموند ليعدل تأخره إلى انتصار 3-1 على كولونيا بفضل هدفين متأخرين من أشرف حكيمي وباكو الكاسير، يوم الجمعة، ليحقق انتصاره الثاني في نفس العدد من المباريات في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الموسم.



وهز دومينيك دركسلر لاعب كولونيا الشباك عند القائم البعيد قبل مرور نصف ساعة ليفتتح التسجيل مع اظهار اصحاب الأرض لنزعة هجومية كبيرة مقارنة بدورتموند الذي تراجع في النتيجة لثاني مباراة على التوالي في الدوري.



وكانت ركلة حرة نفذها ماركو ريوس أفضل فرصة لدورتموند في الشوط الأول وكان لزاما عليه أن ينتظر حتى الدقيقة 70 ليتعادل بواسطة جيدون سانتشو الذي سجل ثاني هدف له خلال مباراتين.