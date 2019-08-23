الجيش السورى يعلن خلو بلدات بريف إدلب وريف حماة من الإرهاب

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، اليوم الجمعة، تطهير بلدات وقرى خان شيخون ومورك واللطامنة وتلة الصياد والمستودعات ووادي العنز ووادي العسل وكفرزيتا ولطمين ومعركبة واللحايا وتل فاس ووادي قسمين وكعب الفرس في ريف حماه.



وأضافت القيادة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية سانا- أن هذه المناطق وما حولها أصبحت خالية من جماعات الإرهاب المسلحة، مؤكدة أن العمل جارٍ لتطهير هذه القرى والبلدات من العبوات الناسفة وحقول الألغام الكثيفة التي زرعها الإرهابيون خلال تمركزهم هناك بما يتيح للمواطنين العودة إلى مساكنهم ومزارعهم وجني محاصيلهم السنوية بأسرع وقت ممكن.



وأكدت القيادة العامة، أن القوات المسلحة العاملة في شمالي حماة وجنوب إدلب واصلت تقدمها الميداني ودحر التنظيمات الإرهابية المسلحة التي كانت تتمركز في المنطقة بعد تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وبعد ضربات مكثقة على مدار الأيام السابقة وإحكام الطوق على ريف حماة الشمالي كاملًا.