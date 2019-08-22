الخميس 22 أغسطس 2019 الموافق 21 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

هاشتاج

ديميت أوزديمير توضح حقيقة ارتباطها بـ كاهان يلديريم.. صور

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:08 م
سناء إسماعيل
طباعة
اضطرت النجمة التركية ديميت أوزديمير، بطلة مسلسل "طائر الصباح"، الخروج عن صمتها والرد على الأخبار والصور التي نشرت لها مع النجم التركي كاهان يلدريم.

وقالت ديميت أوزديمير، في بيان لها: "تم كتابة وتأليف الكثير من الأمور وشعرت أني مضطرة لنشر بيان توضيحي بعد الأخبار التي انتشرت اليوم".

وأضافت: "أنا وكاهان فقط أصدقاء ولا يوجد أي شيء بيننا والصور تم التقاطها خلال تبادلنا الحديث معًا عندما كنا نتحدث كنا نحن الاثنين جالسين فقط في المكان ولكن ليس كما كتب أننا كنا لوحدنا في المنزل إني أقضي عطلة حلمت بها منذ وقت طويل".

وتابعت: "أصدقائي ورفاقي وعائلتي أتوا وذهبوا لقد تخلصت من عبء وتيرة العمل الطويلة واستمر في الراحة لفترة أطول قليلًا لأجمع الطاقة لمشاريع جميلة جديدة".

وكانت الصحف التركية قد تناولت الصور تحت عنوان "ديميت أوزديمير وكاهان يلديريم في بودروم"، وأكدت أن ديميت استأجرت منزل على شاطئ باربلو، وقضت بعض الوقت مع أصدقائها، كما تواجد كاهان في شاطئ آخر يفصله عنها 5 دقائق برفقة أصدقائه.

وأضافت: "عند الساعة 11 ليلًا اتجه كاهان لمنزل ديميت وفحص أطراف المكان قبل دخوله، وحينها تم التقاط الثنائي معًا لوحدهما لأول مرة عندما جلسا يتحدثان أمام المسبح، وفي فترة ما بدء كاهان بتقبيل يد وذراع ديميت، وثم بقي لفترة طويلة واضع رأسه على كتفها وتحدثا معا بشكل مقرب حتى الساعة الرابعة صباحًا".

يذكر أن ديميت عانت من انتشار العديد من الأخبار التي تجمع بينها وبين النجم التركي جان يا مان، بطل مسلسل "الطائر المبكر".

ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة يؤكد أهمية نشر ثقافة الممارسة الرياضية

غرق قارب يحمل مهاجرين بالقرب من "بودروم" التركية

بطل "وادى الذئاب" التركى يقيم دعوى طلاق

سقوط الساحر "هالدون" من على المسرح ونقله إلى المستشفى

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

حملت سفاحًا.. طفلة تتهم ابنى عمها وخالها بالتعدى عليها جنسيًا

منذ حوالي 9 ساعات

بالصور.. ظهور القرش الحوتي في مناطق مختلفة بالغردقة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ضبط شاب وفتاة يمارسان الجنس فى دورة مياه مسجد بالشرقية

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. النحاس وغالي في الجهاز الفني الجديد للأهلي

ads

الصور

image description

السيطرة على حريق في عقار مهجور بغرب الإسكندرية

image description

في اليوم الرابع.. فرقة رضا تشعل مهرجان القلعة بـ"التحطيب"

image description

إشعال شمعة الوطنية فى مؤتمر أطول علم بالعالم فى الإسكندرية (صور)

image description

بعد معاينة النيابة.. تعرف على سبب حادث أتوبيس فريق غزل المحلة (صور)

image description

«يا كرم العلالي».. عدسة «الدستور» ترصد موسم الحصاد بمزارع العنب

ads

الأكثر قراءة

ضبط شاب وفتاة يمارسان الجنس فى دورة مياه مسجد بالشرقية

الأهلي يقترب من خيسوس.. والنحاس مدربًا عامًا

الأهلي يستغني عن وليد أزارو

تحديد موعد تدمير الأرض بالكامل

أيام زمان

محمد رفعت كلمة السر.. تعرّف على تفاصيل دخول دولت أبيض الإسلام

"تصوم رمضان وتشرب ويسكي بعد الصلاة".. قصة "علقة موت" من تحية كاريوكا لصحفي

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

بدأت في "صالون" منزلها.. تعرف على قصة حب عقيلة راتب وزوجها

الصحة

الصحة العالمية: الجسيمات البلاستيكية في مياه الشرب ليست خطيرة

دراسة تنصح بتناول السيدات عصير الرمان خلال الحمل

زيادة النفقات الطبية على مرضى الخرف بكوريا الجنوبية

دراسة حديثة: الإجهاد يسبب زيادة الوزن

الرئيس نيوز

الحكومة اليمنية: سنخاطب الأمم المتحدة لإيقاف "الدعم الإماراتي" للانفصاليين

الرئيس يصدّق على قانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد

"القوى العاملة" الكويتية تلغي 56 ألف تصريح عمل للوافدين

السيسي يتسلم تقريرا دوليا يشيد بمبادرة "100 مليون صحة"

منوعات

رابط بوابة الحكومة المصرية الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب للثانوية العامة 2019

نتيجة تقليل الاغتراب 2019 جريدة الدستور

الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب للثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

الصين تستضيف منتدى الطاقة الجديدة لقمة شرق آسيا

كشكول

بالصور.. «النيلي» يتفقد استعدادات مدارس مطروح للعام الدراسي الجديد

الأوراق المطلوبة للتقدم لمنحة الدبلومة المهنية لمعلمي رياض الأطفال

شروط ومواعيد التقدم للحصول على منحة الدبلومة المهنية لمعلمي رياض الأطفال

«النيلي» يجتمع بمديري المدارس الابتدائية لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

إسلام سياسي

"الطيب" يشيد بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق أهداف "وثيقة الأخوة الإنسانية"

حمزة زوبع يصف قيادات الإخوان بـ"الشياطين"

"الإفتاء" تتصدر مرجعيات الأقليات المسلمة في العالم

الغنوشى: يوسف الشاهد أخطأ بتخليه عن جنسيته الفرنسية


زيت وسكر

كيف تزيد المضادات الحيوية فرص الإصابة بالسرطان؟

تعرف على حجم أحمال الكهرباء اليوم

“التموين” تكشف موعد بدء توريد زيت الطعام

حقيقة انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية

مقالات الرأي
ماجد حبته
واقعة «الكاديلاك».. لم يخطئ أحد!
جلال حمام
.. وما زالت فيها حاجة حلوة
صفوت البياضي
السرطان القمرى واقع أم خيال؟
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب«3»
المزيد
ads

الثقافة

"أحلام تصطدم بالسقف" على طاولة مختبر السرديات بالإسكندرية

مناقشات أديبة وورش فنية بثقافة القاهرة

ريتا الحكيم: "الموت أنيق" تغلب عليه سمتا الفقد والغياب

صالون «ذاكرة الوطن» بطلعت حرب الثقافى.. 24 أغسطس

صفحتنا ع الفيس بوك