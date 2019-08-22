تجارة اليابان تنتقد قرار الجنوبية بشأن المنتجات الغذائية المستوردة

انتقد وزير التجارة الياباني هيروشيجيه سيكو خطة كوريا الجنوبية تشديد فحوص مستويات الإشعاع للمنتجات الغذائية المستوردة من اليابان.



فقد أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، يوم الخميس، أنه بدءا من يوم السبت ستخضع بعض المواد بما في ذلك المنتجات السمكية المعالجة للفحص مرتين بدلا من المرة الواحدة المطلوبة حاليا.



يذكر أن عملية فحص مستويات المواد الإشعاعية أدخلت أول مرة في أعقاب كارثة محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية في مارس عام 2011.



وعن سؤال طرح حول إمكانية أن تكون الفحوصات المشددة إجراءا مضادا اتخذ ردا على تشديد اليابان مراقبتها للصادرات الموجهة إلى كوريا الجنوبية، رد سيكو بأن الخطوة التي اتخذت من قبل اليابان هي جزء من عملية لإدارة الصادرات وإنها إجراء إداري مقبول على المستوى الدولي.



وأضاف أن موقف سول لتوسيع القضية لتشمل مجالات أخرى ليس بالشيء المرغوب فيه.