الجيش الليبى يصد هجومًا لقوات "الوفاق" فى "طرابلس"

تمكن الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، من صد هجوم لقوات "الوفاق"، استهدف منطقة "السبيعة " في العاصمة طرابلس.



وذكر موقع "بوابة إفريقيا " الليبي نقلًا عن بيان لغرفة "عمليات الكرامة" أن سلاح الجو الليبي تعامل مع عناصر قوات "الوفاق" المنسحبة من محور"السبيعة"، عقب فشلها في تنفيذ هجوم ضد قوات الجيش.



يذكر أن طرابلس تشهد منذ الرابع من أبريل الماضى، معارك مسلحة إثر إطلاق قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر عملية عسكرية لطرد الميليشيا.