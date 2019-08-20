الاتحاد السعودي يفوز على العهد اللبناني ببطولة الأندية العربية

فاز الاتحاد السعودي على ضيفه العهد اللبناني بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات ذهاب بطولة الأندية العربية لكرة القدم "كأس محمد السادس".



سجل ثلاثية الاتحاد: روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 15، ومانويل مروان دا كوستا في الدقيقة 28، واليكساندر بريوفيتش في الدقيقة 38، ليضع الفريق قدمًا في الدور التالي.



ويلتقي الفريقان يوم 27 أغسطس الجاري في إياب الدور نفسه في لبنان.