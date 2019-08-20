زوما: ضمي لتشكيل تشيلسي تتويج لمعاناة 3 سنوات

يعتقد كورت زوما مدافع تشيلسي أن العودة إلى التشكيلة الأساسية لناديه تمثل تتويجا لثلاث سنوات من المعاناة تعرض خلالها لإصابة خطيرة وذهب إلى ناديين على سبيل الإعارة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتعرض زوما لإصابة خطيرة في الركبة في 2016 وغاب عن الملاعب تسعة أشهر وانضم إلى ستوك سيتي وإيفرتون في آخر موسمين قبل أن يعتمد عليه فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الجديد في التشكيلة الأساسية.



وقال زوما للصحفيين: "إنها رحلة طويلة جدا جدا. لا أريد الحديث عن ذلك الآن لأن هذا بات من الماضي لكني قاتلت بقوة كبيرة".



وأضاف: "الناس لا تعرف والناس لا ترى لكني كنت في الظل وكنت أعمل بجدية من أجل العودة لأني تعرضت لإصابة سيئة جدا".