ألميريا الإسبانى يعلن تعاقده مع صفقة جديدة

تعاقد نادي ألميريا الإسباني الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس نادي بيراميدز السابق، مع صفقة جديدة هو الصربي رادوساف بيتروفيتش لاعب خط وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي السابق.



اللاعب الصربي يبلغ من العمر 30 عاما وقد مثل منتخب بلاده في 44 مباراة دولية سجل خلالها هدفين، كما خاض 39 مباراة مع لشبونة في مختلف المسابقات لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف.



كان ألميريا قد عقد عدة صفقات أبرزها الصربي دراجون روسيتش والمدافع الألباني إيفان باليو، ناشئ برشلونة السابق، والقادم من ميتز الفرنسي.



يذكر ان ألميريا بدأ مشواره في دوري الدرجة الثانية الإسباني بالفوز على ألباسيتي بثلاثية دون رد.