لجنة المواطنة بـ3 كنائس في حلوان تهنئ القيادات الأمنية الجديدة

توجه وفد رفيع المستوى من لجان المواطنة بكنائس "الأنبا أنطونيوس بأطلس"، و"الآباء الرسل والأنبا كاراس السائح بالمشروع الأمريكي"، و"أبي سيفين بالمشروع الأمريكي"، إلى مكتب العميد علاء جودة مأمور قسم حلوان، للتهنئة بالمنصب الجديد.



ومثل الكنائس الثلاث، القس يوحنا جابر المنسق الإعلامي لإيبارشية حلوان والمعصرة، وراعي كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، والقس متاؤس عياد راعي الكنيسة ذاتها، والقس أبانوب ميلاد، راعي كنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين، ومينا إسحق مسئول لجنة الفاعليات بلجنة المواطنة بكنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، وأمين خدمة اجتماع الشباب بالكنيسة ذاتها.



وأشارت لجنة المواطنة بالكنائس الثلاث إلى أن الكنيسة تحرص على مد جسور الود مع مؤسسات الوطن برمتها، وتفخر بكل الكفاءات والنماذج الوطنية المشرفة والأمنية الكفء، مثل العميد علاء جودة مأمور حلوان، والرائد أحمد البنداري رئيس مباحث قسم حلوان.



كما أوضحت لجنة المواطنة أن الكنيسة تصلي حتى يلهم كل القيادات الأمنية والوطنية البصيرة والنجاح والتميز.



وتخضع الكنائس الثلاث المشار إليهما إلى تدبير ورئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان.