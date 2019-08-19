مصطفى حجاج يطرح الأغنية الثالثة من "هتزهزه"

طرحت شركة Nj Music Productions الأغنية الثالثة من ألبوم مطصفى حجاج، وهي الأغنية التى تحمل اسم الألبوم بعنوان "هتزهزه"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أسامة عبدالهادي.



ويتبع المنتج هاني محروس سياسة جديدة فى طرح ألبوم مصطفى حجاج "هتزهزه"، عن طريق طرح أغنية جديدة كل أسبوع حتى يتم طرح الألبوم بالكامل مع آخر أغنية بالألبوم.



يذكر أن مصطفى حجاج شارك النجمة أصالة فى أغنية فيلم "ولاد رزق 2" بعنوان "لما تقول ياعوم"، الأغنية كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، كما يشارك محمود العسيلي في أغنية بعنوان "الصيف وصل" بعد النجاح الكبير الذى جمعهما فى أغنية "أنا ابن مصر".